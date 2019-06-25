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محادثات تجارية بين بكين وواشنطن تسبق اجتماع ترامب وشي

مال وأعمال

محادثات تجارية بين بكين وواشنطن تسبق اجتماع ترامب وشي
Reuters
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أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين محادثات هاتفية، تحضيرا لاجتماع مقرر بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب خلال قمة مجموعة الـ20 المقررة هذا الأسبوع في اليابان.

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وقالت وكالة "شينخوا" للأنباء إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحادث الاثنين مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث "تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية".

وذكرت الوكالة أن الاتصال جرى "بناء على طلب من الجانب الأمريكي"، واتفق المسؤولون بعده على متابعة الاتصالات.

ووفقا لمسؤول أمريكي سيعقد الاجتماع بين ترامب وشي السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة "العشرين" التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

المصدر:AFP

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