كوريا الشمالية ترحب باقتراح ترامب عقد لقاء مع كيم جونغ أون عند الحدود بين الكوريتين

أعلنت كوريا الشمالية أنه تقيم إيجابيا اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول عقد لقاء بينه وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية ونشرته وكالة "تستاك" للأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت: "إنها فكرة مهمة جدا، غير أننا لم نتلق بعد أي اقتراح رسمي بهذا الخصوص".

وأضاف أن هذا اللقاء في حال عقده "سيشكل فرصة جيدة لتحسين العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة منزوعة السلاح، عند الحدود بين الكوريتين. وكتب على صفحته في "تويتر": "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا، من بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية . وأثناء وجودي هناك، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية كيم في ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة منزوعة السلاح، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".

المصدر: تاس