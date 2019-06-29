ترامب يعلن رغبته في لقاء كيم عند الحدود بين الكوريتين

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة منزوعة السلاح، عند الحدود بين الكوريتين.

وقال الرئيس الأمريكي على صفحته في "تويتر"، أمس الجمعة: "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا، من بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية كيم في ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2019 г.

وفيما لم تصدر أي ردة فعل من طرف كوريا الشمالية، صرح ممثل للرئاسة الكورية الجنوبية أنه لم يتأكد شيء حتى الآن، مشيرا إلى ترحيبه بالحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن.

المصدر: RT + وكالات