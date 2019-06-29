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ترامب يعلن رغبته في لقاء كيم عند الحدود بين الكوريتين

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ترامب يعلن رغبته في لقاء كيم عند الحدود بين الكوريتين
Reuters Kim Hong-Ji
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة منزوعة السلاح، عند الحدود بين الكوريتين.

وقال الرئيس الأمريكي على صفحته في "تويتر"، أمس الجمعة: "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا، من بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية كيم في ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".

وفيما لم تصدر أي ردة فعل من طرف كوريا الشمالية، صرح ممثل للرئاسة الكورية الجنوبية أنه لم يتأكد شيء حتى الآن، مشيرا إلى ترحيبه بالحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن.

المصدر: RT + وكالات

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