شميد تؤكد تفعيل الآلية المالية الأوروبية "إينستكس"

أكدت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، اليوم الجمعة، تفعيل الآلية المالية الخاصة بالتجارة والتبادل المالي بين أوروبا وإيران "إينستكس".

وقالت شميد في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العملية الأولى للتبادل المالي يجري إنجازها في الوقت الحاضر وستنضم المزيد من الدول الأوروبية لهذه الآلية".

ووصفت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بأنه كان بناء.

وأضافت شميد أن التنفيذ المؤثر والكامل للاتفاق النووي من جانب جميع الأطراف حظي بالاهتمام كقضية رئيسة.

INSTEX now operational, first transactions being processed and more EU Members States to join. Good progress on Arak and Fordow projects — Helga Schmid (@HelgaSchmid_EU) 28 juin 2019

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ممثل إيران في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن الاجتماع خطوة إلى الأمام لكنه غير كاف.

وانطلق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمديرين السياسييين بين إيران ومجموعة 4 + 1.

واعتبر كبار مسؤولي الخارجية الإيرانية أن الاجتماع المنعقد بين الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي في فيينا، الجمعة، يشكل "آخر فرصة" لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018، محذرين من أن طهران لن تقبل أي حلول شكلية.

المصدر: وكالات + "تويتر"