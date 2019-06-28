الكرملين: روسيا وبريطانيا تدركان ضرورة إنعاش العلاقات لصالح الأعمال الحرة

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا وبريطانيا تدركان ضرورة صياغة شكل لإنعاش التعاون بين البلدين لصالح الأعمال الحرة.

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وفي تعليقه على لقاء الرئيس بوتين ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، قال بيسكوف: "تناول الجانبان فيما بعد مسائل التجارة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية والتجارية. ويدرك الجانبان ضرورة إيجاد صيغة من أجل إنعاش هذا التعاون لصالح الأعمال الحرة في البلدين".

وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا في بداية عام 2018، بعد حادثة تسمم ضابط المخابرات الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بمدينة سالزبوري البريطانية.

وترى لندن أن روسيا متورطة في تسميمهما باستخدام مادة "A234"، غير أن موسكو تنفي هذه الاتهامات بالكامل. وبعد حادثة سالزبوري، طردت لندن 23 دبلوماسيا روسيا. واتخذت عدة دول أوروبية قرارات مماثلة أيضا. فيما اتخذت روسيا إجراءات جوابية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا أنه جاهز للعمل مع أي رئيس جديد للحكومة البريطانية.

المصدر: نوفوستي