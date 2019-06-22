بوتين: مستعدون للعمل مع أي رئيس جديد للحكومة البريطانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للعمل مع أي رئيس وزراء بريطاني، معربا عن أمله في أن تستجيب القيادة الجديدة في لندن لتمنيات شعبها بما يخدم تطوير العلاقات مع روسيا.

وقال بوتين خلال حوار تلفزيوني امتنع فيه عن إبداء تأييده لأي من المرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية: "سنحترم نتائج الانتخابات (لرئيس الحكومة البريطانية)، ونحن مستعدون للعمل مع جميع من يرغب في العمل معنا. الشخص الذي سيختاره الحزب سيصبح رئيسا للوزراء، وسنعمل مع أي شخص".

وأضاف بوتين أنه شعر خلال لقاءات مع رجال الأعمال بأن قطاع الأعمال البريطاني حريص على وجوده في السوق الروسية، بل وعلى توسيع هذه الحضور، وقال: "آمل في أن تدرك القيادة السياسية البريطانية وتعي الحقيقة، وتستجيب بشكل مناسب".

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ويشهد حزب المحافظين البريطاني جولات من الانتخابات الداخلية لتحديد رئيس جديد له بعد استقالة تيريزا ماي في وقت سابق من هذا الشهر.

وانحسرت المنافسة أخيرا لتقتصر على مرشحين فقط هما وزيرا الخارجية السابق بوريس جونسون، والحالي جيريمي هانت، ومن المنتظر أن يحسم أمر رئاسة الحزب والوزراء حكما بحلول نهاية يوليو المقبل.

المصدر: وكالات