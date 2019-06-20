فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون وجريمي هانت، وزير الخارجية الحالي بالتصويت الخامس لحزب المحافظين لاختيار خليفة لزعيمة الحزب ورئيسة الوزراء المستقيلة، تيريزا ماي.

ويأتي اختيار جونسون بعد يوم من اتهام فريق جونسون بالتواطؤ لإخراج المرشح مايكل جوف، وهو وزير البيئة، من المنافسات.

وتقدم جوف بفارق ضئيل على هانت في الجولة الرابعة من التصويت بين نواب حزب المحافظين يوم الخميس، مما أدى إلى توقف ساجد جاويد.

ولكن عندما تم الإعلان عن نتائج الجولة الخامسة والأخيرة فاز هنت بفارق ضئيل بأغلبية 77 صوتا مقابل 75.

ويرى مؤيدو جونسون أن هانت لن يصمد في مواجهته، على الرغم من علاقته الوطيدة مع ماي.

إقرأ المزيد

ويحتاج كل من جونسون وهانت الحصول على أغلبية من أصوات أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم مئة وأربعين ألفا، وسط تقديرات بأن جونسون هو الأوفر حظا للوصول إلى رئاسة الحكومة البريطانية الشهر المقبل.

وتشير تقديرات إلى انتماءات نواب البرلمان قد تجبر الفائز في الانتخابات للدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة خلال أشهر أو حتى أسابيع.

يذكر أن جونسون تعهد، يوم الثلاثاء، بأنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر القادم، مؤكدا أنه إذا لم يحدث ذلك، فستخسر الحكومة الثقة بشكل كارثي.

المصدر: الغارديان