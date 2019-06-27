فنزويلا.. اعتقال 13 شخصا بينهم جنرال يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب

كشفت السلطات الفنزويلية عن اعتقال 13 شخصا، بينهم جنرال، يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب على الرئيس، نيكولاس مادورو، والتي أعلن عن إحباطها أمس الأربعاء.

وقال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، إن قائد الانقلابيين هو الجنرال، ميغيل سيسكو مورا، الذي تم اعتقاله.

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وأعلنت السلطات الفنزويلية، أمس الأربعاء عن إحباط محاولة انقلاب على الرئيس مادورو، واتهمت المعارضة ودولا أجنبية هي الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي بالوقوف وراءها.

وحسب السلطات الفنزويلية، فإن الانقلابيين كانوا يخططون لاغتيال مادورو واستبداله بوزير الدفاع الأسبق راؤول باديل الموجود حاليا في السجن.

وأعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق صعب، أنه تم فتح تحقيقات مع 14 شخصا. كما وجه اتهامات إلى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، على الرغم من عدم فتح تحقيق معه في ما يخص محاولة الانقلاب هذه.

المصدر: فرانس برس