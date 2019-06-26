قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران إن المقترح الأمريكي للحوار مجرد خدعة، مؤكدا أن الأمة الإيرانية لن تتراجع أمام العقوبات الجائرة والإهانات الأمريكية.

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وفي أول تعليق له على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليه وعلى مسؤولين إيرانيين آخرين، قال خامنئي: "إن أكثر المسؤولين شراسة في حكومة الولايات المتحدة يتهمون إيران ويوجهون لها الإهانات. إن الأمة الإيرانية لن تستسلم وتتراجع في مواجهة مثل هذه الإهانات".

وأضاف خامنئي أن "واشنطن تريد أن تحقق بالمفاوضات ما لم تتمكن من تحقيقه عبر الضغوط، معتبرا أن الدعوة للمفاوضات مجرد خدعة أمريكية.

وتابع قائلا إن "أمريكا لا تجرؤ على مهاجمتنا طالما نمتلك السلاح، ودعواتها للتفاوض تهدف إلى تجريدنا من السلاح ومن ثم مهاجمتنا".

وأعلن ترامب الاثنين الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، ردا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه لا يسعى لنزاع مع إيران، وإنه يريد من طهران أن "توقف دعم الإرهاب".

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنه يرغب في "عقد صفقة" مع الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT+ فارس