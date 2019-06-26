 
مباشر

خامنئي: حوار واشنطن خدعة ولن نتراجع أمام عقوباتها وإهاناتها

أخبار العالم

خامنئي: حوار واشنطن خدعة ولن نتراجع أمام عقوباتها وإهاناتها
Reuters Caren Firouz
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1h8

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران إن المقترح الأمريكي للحوار مجرد خدعة، مؤكدا أن الأمة الإيرانية لن تتراجع أمام العقوبات الجائرة والإهانات الأمريكية.

إقرأ المزيد
ترامب يفرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي
ترامب يفرض عقوبات على المرشد الإيراني خامنئي

وفي أول تعليق له على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليه وعلى مسؤولين إيرانيين آخرين، قال خامنئي: "إن أكثر المسؤولين شراسة في حكومة الولايات المتحدة يتهمون إيران ويوجهون لها الإهانات. إن الأمة الإيرانية لن تستسلم وتتراجع في مواجهة مثل هذه الإهانات".

وأضاف خامنئي أن "واشنطن تريد أن تحقق بالمفاوضات ما لم تتمكن من تحقيقه عبر الضغوط، معتبرا أن الدعوة للمفاوضات مجرد خدعة أمريكية.

وتابع قائلا إن "أمريكا لا تجرؤ على مهاجمتنا طالما نمتلك السلاح، ودعواتها للتفاوض تهدف إلى تجريدنا من السلاح ومن ثم مهاجمتنا".

وأعلن ترامب الاثنين الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، ردا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه لا يسعى لنزاع مع إيران، وإنه يريد من طهران أن "توقف دعم الإرهاب".

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنه يرغب في "عقد صفقة" مع الجمهورية الإسلامية.

المصدر: RT+ فارس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. الطيارون الروس يذهلون الزوار في منتدى "الجيش- 2019"