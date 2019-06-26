مقتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان

قتل اثنان من العسكريين الأمريكيين في أفغانستان ليزيد عدد قتلى القوات الأمريكية هناك إلى 6 على الأقل منذ بداية العام الحالي، وما لا يقل عن 65 منذ 2015، حسب تقارير أمريكية وأطلسية.

وجاء مقتل الجنديين بعد أقل من 24 ساعة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المفاجئة إلى كابل، حيث بحث جهود التسوية مع المسؤولين الأفغان، معبرا عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان" قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في نهاية سبتمبر المقبل.

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المصدر: "رويترز"