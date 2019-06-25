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"بلومبرغ": ترامب يفكر في الانسحاب من معاهدة التعاون والضمانات الأمنية مع اليابان

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يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانسحاب من معاهدة التعاون المتبادل والضمانات الأمنية مع اليابان لعام 1960.

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وذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع أن ترامب أخبر وكلاءه بأن هذا الاتفاق غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة. 

وأضاف المصدر أن الاتفاق آحادي الجانب، حيث يفرض تقديم المساعدة الأمريكية لليابان في حال وقوع هجوم مسلح عليها، لكنه لا يلزم القوات المسلحة اليابانية بتقديم المساعدة للولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن ترامب لم يتخذ بعد أي خطوات للخروج من الاتفاق، إلا أن مثل هذه الخطوة مرجحة جدا.

ولاحظت "بلومبرغ" أن الانسحاب من المعاهدة يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد، حيث يتعين على اليابان عندها إيجاد طريقة أخرى لحماية نفسها من تهديدات الصين وكوريا الديمقراطية.

ووفقا لمصدرها، فإن ترامب ينظر في محاولات اليابان لإعادة نشر القاعدة العسكرية الأمريكية في أوكيناوا على أنه مسعى للاستيلاء على الأراضي وطالب بالحصول على تعويض مالي من اليابان لنقلها.

وتم إبرام الاتفاقية بين الولايات المتحدة واليابان عام 1960، وهي تحل محل الاتفاقية الموقعة عام 1951 بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "نوفوستي"

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