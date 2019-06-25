"داعش" يقترب من الحدود الأمريكية
CARLOS GARCIA RAWLINS
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حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس الاثنين من احتمال وجود عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي المكسيك جارة الولايات المتحدة.
وحسبما أفاد موقع Excelsior المكسيكي، فإن شرطة البلاد تلقت بلاغا أمريكيا، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، تم رصدهم في بنما في 12 مايو الماضي ثم في كوستاريكا في 9 يونيو.
excelsior.com.mx
وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.
وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.
المصدر: Excelsior
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