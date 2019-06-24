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إخلاء البرلمان البريطاني بعد إنذار باندلاع حريق

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إخلاء البرلمان البريطاني بعد إنذار باندلاع حريق
Reuters REUTERS TV
البرلمان البريطاني-أرشيف
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نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان، أنه تم إخلاء البرلمان البريطاني اليوم الاثنين، بعد إنذار باندلاع حريق.

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وقد وصلت رسائل إلى النواب تطلب منهم مغادرة المبنى، كما انطلقت صافرات إنذار الحريق في أرجاء البرلمان.

وشهد البرلمان البريطاني الأسبوع الفائت، مناظرة بين المرشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين والحكومة، وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت، ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يتصدر السباق حتى الساعة.

وهذه المناظرة هي الأولى من 16 مواجهة أخرى تنظم في كافة أنحاء البلاد، وتعقد عشية الذكرى الثالثة للاستفتاء على "بريكست" الذي يبقى المسألة الأهم التي على رئيس الوزراء المقبل معالجتها، على أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 22 يوليو المقبل.

 المصدر: رويترز+ وكالات

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