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أنصار إمام أوغلو يحتفلون بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول

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أنصار إمام أوغلو يحتفلون بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول
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سكان اسطنبول يحتفلون بفوز مرشح "تحالف الأمة" أكرم إمام أوغلو
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احتفل عشرات آلاف الأتراك من أنصار مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، في شوارع وساحات مدينة اسطنبول، عقب الإعلان عن فوز برئاسة بلدية المدينة.

ونزل المشاركون في الاحتفالات إلى الأحياء الرئيسية في المدينة، وهم يحملون الأعلام الوطنية، ويرقصون على أنغام الطبول والمزامير، محتفلين بفوز مرشح "تحالف الأمة" الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري"، و"إيي".

وبحسب النتائج، فإن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات الإعادة التي أجريت الأحد متقدما بفارق 8 بالمئة عن مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم.

وألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في مايو الماضي، في الانتخابات التي جرت نهاية مارس، وقررت إعادتها الأحد 23 يونيو الجاري.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والذي يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد مؤسسيه، إذ وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 آخرين.

المصدر: الأناضول 

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