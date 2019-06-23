أنصار إمام أوغلو يحتفلون بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول

احتفل عشرات آلاف الأتراك من أنصار مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، في شوارع وساحات مدينة اسطنبول، عقب الإعلان عن فوز برئاسة بلدية المدينة.

ونزل المشاركون في الاحتفالات إلى الأحياء الرئيسية في المدينة، وهم يحملون الأعلام الوطنية، ويرقصون على أنغام الطبول والمزامير، محتفلين بفوز مرشح "تحالف الأمة" الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري"، و"إيي".

Bu coşkuyu,bu sevgiyi,bu demokrasi mücadelesini gördükten sonra sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için #HerŞeyÇokGüzelOlacakpic.twitter.com/R0Ni8zOvkG — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 23 июня 2019 г.

وبحسب النتائج، فإن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات الإعادة التي أجريت الأحد متقدما بفارق 8 بالمئة عن مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم.

İnsan Olmak Yetmez,Yetmiyor Zaten. Süpermen Süpermen Olmak Lazım Bazen.



Şevket Çoruh

Hilal Kaplan#ahaber

Ak Parti

Ali İhsan Yavuz

Fıstık#BugünHerŞeyÇokGüzelOlacak

Ekrem İmamoğlu

Balkon#herseycokguzeloldu

Meral Akşener

Teşekkürler İstanbul

Türkiye pic.twitter.com/yjuZ6oxjv8 — REYHAN-YILDIZ (@ReyhanYILDIZ01) 23 июня 2019 г.

وألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في مايو الماضي، في الانتخابات التي جرت نهاية مارس، وقررت إعادتها الأحد 23 يونيو الجاري.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والذي يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد مؤسسيه، إذ وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 آخرين.

المصدر: الأناضول