 
مباشر

بوتين لا ينوي لقاء زيلينسكي في قمة "G20"

أخبار العالم

بوتين لا ينوي لقاء زيلينسكي في قمة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m121

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، لا يتضمن اللقاء مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أفاد عضو البرلمان الأوكراني ميخائيل بوبلافسكي، بأن أن فريق الرئيس الأوكراني يرتب الاستعدادات اللازمة لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

إقرأ المزيد
زيلينسكي ينوي بدء الحوار مع بوتين بطرح مسألتين أساسيتين
زيلينسكي ينوي بدء الحوار مع بوتين بطرح مسألتين أساسيتين

وأشار البرلماني الأوكراني، إلى زيلينسكي، ينوي في حال تم اللقاء فعلا، مناقشة النزاع في دونباس وتبعية القرم.

إقرأ المزيد
الكرملين: ننظر إلى سياسة الرئيس الأوكراني بتفاؤل حذر
الكرملين: ننظر إلى سياسة الرئيس الأوكراني بتفاؤل حذر

المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا