بوتين لا ينوي لقاء زيلينسكي في قمة "G20"

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، لا يتضمن اللقاء مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أفاد عضو البرلمان الأوكراني ميخائيل بوبلافسكي، بأن أن فريق الرئيس الأوكراني يرتب الاستعدادات اللازمة لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

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وأشار البرلماني الأوكراني، إلى زيلينسكي، ينوي في حال تم اللقاء فعلا، مناقشة النزاع في دونباس وتبعية القرم.

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المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية