زيلينسكي ينوي بدء الحوار مع بوتين بطرح مسألتين أساسيتين

كشف النائب في البرلمان الأوكراني ميخائيل بوبلافسكي، أن فريق رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي بصدد التحضير للقاء يجمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوبلافسكي في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس، إن طرح زيلينسكي الأساسي سيكون التأكيد على تبعية القرم ودونباس لأوكرانيا، وأن الرئيس "يدرك مهمته التاريخية المتمثلة في وقف إطلاق النار في جنوب شرقي أوكرانيا وأنه مستعد لحل هذه المسألة مع بوتين مباشرة".

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وشدد البرلماني الأوكراني أن فريق زيلينسكي حريص على تحقيق "نتائج ملموسة"، وأنه لا بد من اقتراحات محددة والتنسيق عبر القنوات الدبلوماسية حتى لا تكون القمة مجرد لقاء من أجل اللقاء.

وكان زيلينسكي قد صرح هذا الأسبوع بأن الجملة التي سيباشر بها حديثه مع بوتين، ستكون "لنبدأ من أن دونباس والقرم هما (جزء من) أوكرانيا".

وردت موسكو على ذلك بتجديد التأكيد أن قضية دونباس يجب تسويتها عبر حوار مباشر مع أهل المنطقة أنفسهم، وأن القرم قضية مطوية غير قابلة للبحث أبدا.

المصدر: "لينتا رو"