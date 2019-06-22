بيونغ يانغ: كيم تلقى رسالة شخصية من ترامب

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسوف يعكف على دراسة مضمونها.

ولم تكشف الوكالة الكورية الشمالية تفاصيل رسالة ترامب، ولكنها قالت إن كيم وصفها بأنها "ذات محتوى ممتاز".

وأضافت أن الزعيم كيم "قال إنه سيفكر جديا في المحتوى المثير للاهتمام".

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وكان ترامب أعلن قبل أقل من أسبوعين أنه تلقى "رسالة رائعة ودافئة جدا" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وألمح إلى قرب لقائهما مجددا.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي أدلى به من أمام البيت الأبيض: "أعتقد أن كوريا الشمالية تحظى بإمكانيات مذهلة تحت زعامته (كيم)".

المصدر: رويترز