ترامب: وصلتني "رسالة دافئة" من كيم ولقاؤنا قريب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى "رسالة رائعة ودافئة جدا" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وألمح إلى قرب لقائهما مجددا.

وأصاف ترامب في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء من أمام البيت الأبيض: "أعتقد أن كوريا الشمالية تحظى بإمكانيات مذهلة تحت زعامته (كيم)".

وجدد الرئيس الأمريكية تأكيده على أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي "جيدة جدا".

ولم يوضح ترامب متى وأين سيجتمع مع كيم، مشيرا فقط إلى أن اللقاء سيعقد قريبا.

وقال في السياق إن كيم "ملتزم بما تعهد به، وذلك مهم جدا بالنسبة إلي".

وعقد آخر لقاء بين ترامب وكيم في فيتنام في فبراير الماضي في إطار القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن الزعيمين لم يتوصلا إلى اتفاق على خريطة طريق للمضي قدما في نزع نووي كوريا الشمالية.

وجرت القمة الأولى بين ترامب وكيم في سنغافورة عام 2018، ووصفت بـ"التاريخية".

المصدر: وكالات