اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك مجال إيران الجوي بطائرة تجسس أمريكية، قد يكون خطأ فرديا من أحد الجنرالات الأمريكيين.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده: "انتهاك مجالنا الجوي بطائرة تجسس انتهاك للقانون الدولي، وإسقاط الطائرة كان رد فعل طبيعي، وسنرد بنفس الطريقة وسنسقط طائرات العدو في حال أعاد انتهاك أجوائنا".

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وتابع: "نحن لا نسعى للحرب لكننا مستعدون للدفاع عن إيران بكل قوة. لا نجامل في أمننا القومي، والدفاع عن سيادتنا الوطنية من أولويات الحرس الثوري".

كما أشار إلى أن الحرس "لن يقوم بهندسة عكسية للطائرة الأمريكية المسقطة، لأنه ليس بحاجة إلى التكنولوجيا التي تتمتع بها".

وختم بالقول: "حطام الطائرة وثيقة تثبت انتهاك أجوائنا وتدل على أن الأمريكيين لا يريدون الالتزام بالقانون الدولي".

المصدر: RT