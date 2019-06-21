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وزير الدفاع الإيراني: واشنطن تحاول خلق حالة "رهاب من إيران"

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وزير الدفاع الإيراني: واشنطن تحاول خلق حالة
Mahr
وزير الدفاع الإيراني
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اعتبر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحاول خلق حالة "رهاب من إيران" وتصويرها فزّاعة للعالم في أوضاع بالغة التعقيد.

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ونقلت وكالة أنباء "العمال" الإيرانية عن حاتمي بشأن آخر المستجدات الإقليمية: "هناك ظروف معقدة ومريبة في المنطقة ويبدو أن كل هذا يتماشى مع سياسة عامة لخلق حالة رهاب من إيران وخلق حالة من الحشد ضد الجمهورية الإسلامية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر الخميس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، قال إنها اخترقت أجواء البلاد، لكن الجانب الأمريكي أكد أنها كانت تحلق في الأجواء الدولية.

المصدر:AFP

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