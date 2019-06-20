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شبكة أمريكية تنشر اللقطات لإسقاط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأمريكية في مياه الخليج

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نشرت شبكة "NBC" الأمريكية لقطات قالت إنها توثق اللحظات الأولى لإسقاط الحرس الثوري الإيراني، الطائرة الأمريكية في مياه الخليج، اليوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن وزارة الدفاع الأمريكية نشرت اللقطات المذكورة.

وأعلنت إيران إسقاطها طائرة مسيرة عسكرية أمريكية قالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسس فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة كذبت الرواية الإيرانية وقالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية بهجوم "غير مبرر".

المصدر: NBC 

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