طهران تحمل السفير السويسري رسالة إلى واشنطن

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج على انتهاك الطائرة الأمريكية الأجواء الإيرانية، وحملته رسالة إلى واشنطن.

وجاء في مضمون الرسالة أن طهران لا تريد الحرب مع أي دولة بما فيها الولايات المتحدة، لكن القوات المسلحة الإيرانية لن تتحمل أي إجراءات عدائية وسترد عليها بقوة ومن دون تردد.

وأبلغت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة السفير السويسري ماركوس لايتنر، بأن طهران التزمت ضبط النفس، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج وخليج عمان، وأضافت أنه في حال اتخذت واشنطن أي إجراءات استفزازية غير محسوبة، ستواجه برد مقابل لا يمكن توقع تداعياته والأضرار التي سيلحقها بكل الأطراف.

وسلم مساعد وزير الخارجية الإيرانية ومدير دائرة الشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية محسن بهاروند مذكرة الاحتجاج إلى السفير السويسري، على اعتبار أن سويسرا هي راعية مصالح واشنطن في طهران، وقدم له الإحداثيات الخاصة بموقع إسقاط الطائرة الأمريكية في المياه الإيرانية، وأبلغه بأن حطام الطائرة في حوزة القوات الإيرانية، وسيتم عرضه عند الضرورة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل رسالة عبر عمان إلى طهران ليلة أمس يحذر فيها من هجوم مرتقب على إيران، وجاء فيها قول ترامب: "نحن لا نريد الحرب، بل نريد المحادثات"، كما منح الإيرانيين مهلة للرد على رسالته.

وردت طهران بالقول، إن خامنئي يعارض "أي نوع من المحادثات" مع الولايات المتحدة، لكنه استلم الرسالة التي نقلتها عمان.

المصدر: RT