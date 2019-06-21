إيران تحتج على الولايات المتحدة لدى سويسرا

احتجت إيران لدى السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية، وذلك على خلفية انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي قبل أن تسقطها الدفاعات الإيرانية.

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وأفادت وكالة "فارس" بأن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ السفير السويسري ماركوس لايتنر في اتصال هاتفي الخميس "بوجود أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني، وأنه عثر على قطع منها في مياه إيران الإقليمية".

وأشار عراقجي إلى أن "الخطوة الأمريكية هذه لم تكن الأولى، بل سبقتها حالات أخرى"، داعيا واشنطن إلى "احترام المجال الجوي والمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتزامها الكامل بالقرارات الدولية".

وأكد عراقجي أن إيران لا تدعو للحرب والاشتباك في منطقة الخليج، محذرا في المقابل القوات الأمريكية من أي "خطوة غير مدروسة".

وطلب عراقجي من السفير السويسري الحضور اليوم الجمعة إلى مبنى وزارة الخارجية الإيرانية للاطلاع على المزيد من تفاصيل الحادث.

بدوره، قال السفير السويسري إنه "سيقوم على الفور بإبلاغ الحكومة الأمريكية بهذه التفاصيل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر أمس الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران، فيما قالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في الخليج على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات وناقلتي نفط في خليج عمان مؤخرا.

المصدر: "رويترز"+"فارس"