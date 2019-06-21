هافانا تندد بقرار واشنطن إدراجها على قائمتها السوداء للاتجار بالبشر

دانت كوبا القرار الأمريكي إدراجها في قائمة الولايات المتحدة السوداء للاتجار بالبشر، معتبرة أن القرار "غير أخلاقي وباطل".

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على "تويتر": "ندين هذا الاتهام غير الأخلاقي والباطل والمنحرف".

وأكد وزير خارجيته برونو رودريغيز رفضه "تقييم الولايات المتحدة التعسفي وأحادي الجانب الذي يضع كوبا في أسوأ فئة".

وقال الوزير الكوبي إن واشنطن "لا تملك السلطة الأخلاقية لتقييم الدول أو تصنيفها، وإدراج كوبا في هذه القائمة، هو تشهير آخر لتبرير إجراءات عدائية جديدة" ضد كوبا.

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وأدرجت الولايات المتحدة أمس الخميس السعودية وكوبا في لائحتها السوداء للدول التي "لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر".

ويعني هذا التصنيف قدرة واشنطن على الحد من مساعداتها، أو سحب دعمها للدول المعنية في منظمات مثل صندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن اللائحة السوداء الأمريكية تضم دولا بينها الصين، وكوريا الشمالية، وفنزويلا.

المصدر: وكالات