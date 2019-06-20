نتنياهو: على الدول المحبة للسلام الوقوف مع الولايات المتحدة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها الرامية إلى ما وصفه بـ "وقف العدوان الإيراني".

وقال نتنياهو في كلمة مسجلة له، اليوم الخميس: "خلال الـ 24 ساعة الماضية كثفت إيران عدوانها ضد الولايات المتحدة وضدنا جميعا. وأجدد دعوتي إلى كافة الدول المحبة للسلام للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها لوقف العدوان الإيراني".

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وأكد نتنياهو وقوف إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك على خلفية تنامي التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية صباح الخميس.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة سترد على إيران قريبا دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: رويترز