ترامب: إيران ربما أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية بالخطأ

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وقال إنه يشتبه في أنها أسقطت بالخطأ مشيرا إلى أن "الأمر كان سيختلف كثيرا" بالنسبة له لو كانت الطائرة مأهولة.

وبدا من التصريحات أن ترامب لا يتطلع لتصعيد مع إيران لكنه حذر قائلا: "هذه البلاد لن تقبل ذلك"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال ترامب الصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن إيران ارتكبت خطأ على الأرجح. أتصور أن جنرالا أو شخصا ما ارتكب خطأ بإسقاط تلك الطائرة".

وفي الوقت نفسه، ألمح الرئيس الأمريكي إلى رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة عما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب: "ستعرفون قريبا".

ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ "تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي".

وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.

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وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة الأمريكية كانت في أجواء دولية وأن هذا الأمر موثق لدى الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، صرح الجنرال الأمريكي جوزيف غواتسيلا، وهو أكبر قائد في القوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بأن "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي كان غير مسؤول ووقع بالقرب من الممرات الجوية بين دبي في الإمارات ومسقط في عمان، الأمر الذي كان من المحتمل أن يهدد المدنيين الأبرياء".

وأضاف أن الطائرة المسيرة الأمريكية لم تدخل أجواء إيران "في أي لحظة من مهمتها"، مشيرا إلى أنها كانت على بعد 34 كلم عن السواحل الإيرانية.

وأكد أن الطائرة سقطت في المياه الإقليمية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن صباح اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة أمريكية. وتقول إيران إنها أسقطت الطائرة الأمريكية داخل الأجواء الإيرانية.

المصدر: رويترز