صحفي إسرائيلي: البحرين منحت وسائل إعلام عبرية تصاريح لتغطية "مؤتمر المنامة"

أكد صحفي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن البحرين منحت تصاريح لوسائل إعلام عبرية لتغطية "مؤتمر المنامة" الذي سيعقد يومي 25 و26 يونيو الجاري.

ونشر الصحفي باراك رافيد، تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها إن مملكة البحرين سمحت للصحفيين من 6 وسائل إعلامية مختلفة بدخول البلاد الأسبوع المقبل من أجل تغطية مؤتمر "من السلام إلى الازدهار" في المنامة، والذي سيطلق الجزء الاقتصادي من خطة السلام التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.

BREAKING: The Kingdom of Bahrain has allowed journalists from six different Israeli media outlets to enter the country next week in order to cover the "Peace to Prosperity" conference in Manama which will launch the economic part of the Trump administration's peace plan — Barak Ravid (@BarakRavid) June 19, 2019

وأضاف في تغريدة ثانية، أن هذه خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل البحرين والتي ستسمح لأول مرة للصحفيين الإسرائيليين بتقديم تقارير من المملكة التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع قائلا: "إن هذا إنجاز كبير لـ"فريق السلام" في البيت الأبيض بقيادة جاريد كوشنر الذي كان يعمل طوال السنوات الماضية لتطبيع العلاقات تدريجيا بين إسرائيل ودول الخليج.

This is a major achievement for the White House "Peace team" led by Jared Kushner that was working for the last to years on gradually normalizing relations between Israel and the Gulf states — Barak Ravid (@BarakRavid) June 19, 2019

ورحب جيسون غرينبلات، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط بالخطوة البحرينية، وأعاد نشر تغريدة الصحفي الإسرائيلي وعلق عليها قائلا: "هناك من يعملون لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة، ومعرفة ما إذا كان يمكن تحقيق السلام".

وأضاف غرينبلات: "البحرين هي واحدة من هذه البلدان.. الولايات المتحدة تقدر جهود البحرين".

Agreed! There are those working to improve the lives of Israelis, Palestinians & others in the region, and to see if peace can be achieved. Bahrain is one such country. The USA very much appreciates Bahrain’s efforts. https://t.co/cFOzsZbBzO — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) June 19, 2019

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، حركة "فتح" بإفساد فرصة للتعايش، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية.

هذا، ومن المتوقع أن تكشف واشنطن يومي 25 و26 يونيو الجاري في "مؤتمر البحرين"، عن الشق الاقتصادي لما يسمى بـ"صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي يرفضها الشعب الفلسطيني.

وأعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بالبحرين، بينها السعودية والإمارات ومصر.

المصدر: RT + وكالات