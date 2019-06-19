أردوغان: مرسي قتل ولم يمت بشكل طبيعي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قتل ولم يمت بشكل طبيعي.

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وأكد أردوغان أنه سيقوم بكل ما يلزم للتأكد من مقاضاة السلطات المصرية في وفاة مرسي، أمام المحاكم الدولية.

ووصف أردوغان من قال إنهم يتوقعون له مصيرا مشابها لمرسي، بأنهم من أتباع "عقلية السيسي"، مشيرا إلى أنه لا يخاف منهم، وأنه "ارتدى كفنه" حسب تعبيره.

وقال أردوغان إن مرسي بقي نحو 20 دقيقة يصارع الموت، بعدما أغمي عليه وسقط أرضا خلال محاكمته، ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه.

ودعا الرئيس التركي، منظمة التعاون الإسلامي إلى القيام بواجباتها حيال وفاة مرسي، مشددا على أنه "لا بد من قيام المنظمة بما يلزم"، وأكد أنه سيطرح قضية مرسي خلال مشاركته في قمة العشرين التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في اليابان.

وكان مرسي (67 عاما) توفي الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في "قضية التخابر مع قطر"، إذ أغمي عليه فور رفع الجلسة، وتوفي على إثر ذلك، وفق ما أعلنته السلطات المصرية.

ودفن مرسي في الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على وفاته، في حضور عائلته ومحاميه.

المصدر: رويترز+الأناضول