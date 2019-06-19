استجواب نيابي لرئيس جهار الأمن في هونغ كونغ

اجتمع أعضاء المجلس التشريعي في هونغ كونغ لأول مرة منذ خروج أكبر تظاهرة مناهضة للحكومة في تاريخ المدينة، حيث انتقد الكثير من نواب المعارضة طريقة تعاطي الحكومة مع المتظاهرين.

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واستجوب النواب المعارضون اليوم الأربعاء رئيس الأمن في المدينة، جون لي، على خلفية الاتهامات للشرطة بالتعامل بقسوة مع المحتجين خلال مواجهات وقعت هذا الشهر.

وارتدى الكثير من أعضاء المجلس التشريعي المؤيدين للديمقراطيين، اللون الأسود، وحملوا زهورا بيضاء، تكريما لشخص لقي مصرعه بعد سقوطه من فوق مبنى عندما كان يتظاهر ضد مشروع القانون الذي يتيح لسلطات هونغ كونغ تسليم المتهمين المطلوبين إلى الصين.

ووضع بعض النواب لافتات على طاولاتهم كتب عليها "لا للتسليم إلى الصين" و"اسحبوه، اسحبوه" في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل.

وقال لي: "نشعر بالحزن لإصابة بعض الأشخاص لدى تعبيرهم عن آرائهم"، مكررا اعتذار الحكومة عن الاضطرابات التي تسبب بها مشروع القانون.

لكنه شدد على أن الشرطة كانت ترد على تهديدات المتظاهرين، في تصريحات قوبلت بانتقادات من نواب المعارضة.

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وردت النائبة كلاوديا مو على ما قاله لي: "الشرطة مدربة بشكل جيد، ولديكم كل المعدات، وها أنت تقول إن الشرطة تعرضت للتهديد. هذا غير مقنع على الإطلاق".

ويتوقع أن يعرض نائب من المعارض اقتراحا غير ملزم لسحب الثقة من رئيسة السلطة التنفيذية المؤيدة لبكين، كاري لام، لكن يستبعد أن يتم إقراره في المجلس الذي يهيمن عليه نواب موالون لها.

المصدر: أ ف ب