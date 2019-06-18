مبعوث واشنطن: على أوكرانيا البدء في شراء الأسلحة الأمريكية

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأوكراني، كورت فولكر، إن على أوكرانيا أن تبدأ في شراء أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة.

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وأثناء جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قال فولكر: "أعتقد أنه من المهم أيضا أن ترد أوكرانيا الجميل فيما يخص شراء معدات عسكرية منا. وأنا على علم باعتزامهم (السلطات الأوكرانية) فعل ذلك".

ولم يحدد الدبلوماسي الأمريكي أنواع الأسلحة الأمريكية التي تريد كييف اقتناءها أو ما إذا كانت لدى السلطات الأوكرانية أموال لشرائها. مع أنه ذكر ضمن التوريدات الأولوية المحتملة منظومات مضادة للقنص وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، إضافة إلى توريد منظومات للدفاع الجوي والدفاع عن السواحل.

ووفقا للبنتاغون فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لكييف منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في العام 2014، بلغ 1.5 مليار دولار.

المصدر: تاس