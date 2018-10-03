 
مباشر
عاجل
بوتين: يجب السعي لانسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا بما في ذلك الروسية بموافقة دمشق

الأسلحة الأمريكية الفتاكة تصل أوكرانيا

أخبار العالم

الأسلحة الأمريكية الفتاكة تصل أوكرانيا
Sputnik
نقطة عبور حدودية بين اوكرانيا وبولندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvfy

سلمت الولايات المتحدة لأوكرانيا، مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر الفتاكة، بما في ذلك قذائف صاروخية مختلفة.

وقال مصدر مطلع لوكالة "انترفاكس" اليوم، إن عملية تسليم هذه الدفعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، تمت في يوم 30 أغسطس عبر نقطة التفتيش والعبور "كراكوفتس" على الحدود بين أوكرانيا وبولندا.

وأضاف المصدر: "تم نقل إلى أوكرانيا خلال ذلك، حوالي 3.5 ألف قطعة سلاح ناري فردي، وأكثر من 3.1 ألف لغم ، وحوالي مليوني طلقة قتالية وحوالي 34 ألف قطعة من صواعق التفجير، و52 ألف قذيفة صاروخية، و5 ملايين و380 ألف طلقة خلبية".

وأشار المصدر، إلى أن الجهة الأوكرانية التي استلمت هذه الأسلحة، هي القطعة العسكرية A-4150، المنتشرة في بلدة ستاريتشي بمنطقة يافوروفسكي بمقاطعة لفوف في غرب البلاد، أما الجهة المرسلة للشحنة فهي  "القاعدة العسكرية الأمريكية المتمركزة في ولاية نيويورك على العنوان التالي: مدينة سيراكيوز، تومبسون راود 6900".

المصدر: انترفاكس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظات مؤثرة لإخراج إندونيسي ظل 4 أيام تحت الأنقاض