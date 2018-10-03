الأسلحة الأمريكية الفتاكة تصل أوكرانيا

سلمت الولايات المتحدة لأوكرانيا، مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر الفتاكة، بما في ذلك قذائف صاروخية مختلفة.

وقال مصدر مطلع لوكالة "انترفاكس" اليوم، إن عملية تسليم هذه الدفعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، تمت في يوم 30 أغسطس عبر نقطة التفتيش والعبور "كراكوفتس" على الحدود بين أوكرانيا وبولندا.

وأضاف المصدر: "تم نقل إلى أوكرانيا خلال ذلك، حوالي 3.5 ألف قطعة سلاح ناري فردي، وأكثر من 3.1 ألف لغم ، وحوالي مليوني طلقة قتالية وحوالي 34 ألف قطعة من صواعق التفجير، و52 ألف قذيفة صاروخية، و5 ملايين و380 ألف طلقة خلبية".

Источник сообщил о крупной поставке американского летального оружия на Украину https://t.co/1GXIzLy125 — Интерфакс (@interfax_news) 3 октября 2018 г.

وأشار المصدر، إلى أن الجهة الأوكرانية التي استلمت هذه الأسلحة، هي القطعة العسكرية A-4150، المنتشرة في بلدة ستاريتشي بمنطقة يافوروفسكي بمقاطعة لفوف في غرب البلاد، أما الجهة المرسلة للشحنة فهي "القاعدة العسكرية الأمريكية المتمركزة في ولاية نيويورك على العنوان التالي: مدينة سيراكيوز، تومبسون راود 6900".

المصدر: انترفاكس