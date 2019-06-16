اندلاع حريق هائل في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة

اندلع حريق في حي يقع إلى الجنوب من وسط مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وبحسب مقياس الإنذار فإن الحريق يعتبر من الدرجة التاسعة.

وأفادت إدارة الإطفاء في بوسطن في تغريدة نشرتها على موقعها في "تويتر" بأن الحريق اندلع ظهر أمس في مبنى بمنطقة ماتابان، وهي حي في بوسطن، وامتد إلى العديد من المباني المجاورة الأخرى.

وتبين صور تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يخرج من المباني، مع اشتعال النيران باثنين على الأقل من الأسطح، بينما يستخدم رجال الإطفاء خراطيم المياه لاحتواء الوضع.

هذا ولم تذكر المعلومات الواردة من مكان الحادث سقوط ضحايا، ولم تشر إلى سبب الحريق.

#BREAKING : Boston , Massachusetts - 9 alarm fire has destroyed buildings in the Old Morton St area.#Boston

Picture : Boston Fire Dept pic.twitter.com/Vii01fyqnX — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 15 июня 2019 г.

المصدر: وكالات