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وكالة: أكثر من 25 ألف شرطي سيضمنون الأمن أثناء قمة "G20" في أوساكا

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وكالة: أكثر من 25 ألف شرطي سيضمنون الأمن أثناء قمة
Reuters KIM KYUNG-HOON
اليابان
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أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن أكثر من 25 ألف شرطي سيقومون بضمان الأمن أثناء قمة مجموعة العشرين (G20) التي ستجري بمدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 من الشهر الجاري.

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ونقلت الوكالة عن مدير دائرة الشرطة الرئيسية في محافظة أوساكا، تاكاخيسا إيسيدا، اليوم السبت، أن نحو 30 ألف شخص، بمن فيهم رؤساء الدول وأعضاء الوفود والصحفيون، سيأتون إلى أوساكا لحضور القمة وتغطية اعمالها.

وأشارت إلى أن العدد نفسه من رجال الشرطة قاموا بضمان الأمن أثناء زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اليابان في مايو الماضي.

وتفرض سلطات مدينة أوساكا بسبب إجراء القمة قيودا جدية على عمل وسائل النقل، كما تفرض الحظر على استخدام غرف التخزين في المحطات الكبيرة للقطارات. وستتم أيضا إزالة علب القمامة كلها من الشوارع القريبة من منطقة إجراء القمة ومن أراضي محطات القطارات المركزية في المدينة.

المصدر: نوفوستي

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