وزير الخارجية التركي: العقوبات الأمريكية المحتملة لن تجبرنا على التخلي عن شراء أنظمة "إس-400"

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده جاهزة للعواقب السلبية المحتملة جراء شرائها لأنظمة "إس-400" الروسية.

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وقال تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه سيكون لتركيا الإشراف المستقل الكامل على أنظمة "إس-400" أثناء استخدامها.

كما أكد استعداد أنقرة لاتخاذ إجراءات جوابية ضد واشنطن، إذا أقدمت على فرض عقوبات عليها.

وأضاف: "سترد تركيا على العقوبات الأمريكية، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية تجاه أنقرة".

وحذرت الولايات المتحدة تركيا سابقا من أنها ستتخذ إجراءات ضدها في حال عدم تخليها عن شراء أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.

المصدر: إنترفاكس