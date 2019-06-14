بوتين: مكافحة الإرهاب والتطرف من أولويات منظمة شنغهاي للتعاون

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، هي إحدى أولويات منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد اليوم الجمعة في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "انطلاقا من أن إحدى أولويات المنظمة تبقى محاربة الإرهاب والتطرف، نعتبر أن من المهم جدا تطوير التعاون الإقليمي في إطار المنظمة لمنع تمويل الإرهابيين من خلال تجارة المخدرات، ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين".

ومن المنتظر أن تصدر في نهاية قمة منظمة شنغهاي للتعاون وثيقة نهائية تحت عنوان "إعلان بيشكيك"، الذي سيتضمن المقاربات المتفق عليها لتطوير نشاط المنظمة، وموقف الدول الأعضاء من المسائل الإقليمية والدولية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 8 دول، هي روسيا والصين وكازاخستان والهند وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وقرغيزستان. وهناك أربع دول أخرى تتمتع بصفة مراقب في المنظمة، وهي إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي