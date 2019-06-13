مجلس الأمن يبحث حادث خليج عمان دون أن يصدر قرارات محددة

لم يصدر مجلس الأمن الدولي أي قرارات محددة بعد بحثه لاستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، حسبما قال رئيس المجلس، السفير الكويتي، منصور العتيبي، للصحفيين، اليوم الخميس.

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وأكد العتيبي أن جميع أعضاء المجلس يريدون تحقيقا نزيها وموضوعيا في الحادث لكن جلسة اليوم لم تسفر عن أي اقتراحات أو قرارات حول إنشاء جهة مكلفة بإجراء فيه.

وأضاف أن كل ما جرى أثناء الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس بناء لطلب من الولايات المتحدة، ليس سوى "مناقشة أولية" للحادث.

وأشار الدبلوماسي الكويتي إلى أن "الدول المعنية ستجري تحقيقات خاصة بها" في ما حدث في مياه خليج عمان، حيث تعرضت ناقلتا Front Altair وKokuka Courageous لهجوم باستخدام طوربيدات تسبب بحدوث انفجارين وحريقين على متن الناقلتين.

وجرى نقل أفراد طاقمي الناقلتين المتضررتين إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

وحملت الولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجوم على الناقلتين.

المصدر: نوفوستي