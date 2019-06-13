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واشنطن تطلب جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث استهداف الناقلتين في الخليج

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واشنطن تطلب جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث استهداف الناقلتين في الخليج
Reuters LUCAS JACKSON
مجلس الامن الدولي- أرشيف
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أبلغت واشنطن مجلس الأمن الدولي أنها ستبحث مسألة استهداف الناقلتين في الخليج في جلسة مغلقة اليوم الخميس.

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تفاصيل استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان
تفاصيل استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

وأعلن جوناثان كوهين السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تخطط لبحث الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي تعقد في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقال كوهين: "من غير المقبول أن يهاجم أي طرف الشحن التجاري"، مضيفا أن "هجمات اليوم على السفن في خليج عمان خطيرة جدا وتثير المخاوف.. "الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الوضع."

واستهدف هجوم مجهول اليوم الخميس ناقلتي نفط خلال مرورهما عبر خليج عمان.

ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من استهداف أربع سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في ذلك الحادث.

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان FRONT ALTAIR وKOKUKA  COURAGEOUSاللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.

المصدر: رويترز

 

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