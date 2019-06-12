أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستلم منظومات الدفاع الجوي "إس 400" الروسية في يوليو القادم.

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وشدد أردوغان في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في أنقرة، على أن موضوع شراء "إس 400" انتهى، قائلا: "لا أقول إن تركيا ستشتري إس 400، لأنها قد اشترتها وهذا الأمر انتهى. وسيتم توريدها الشهر المقبل".

وأكد أن تركيا لا تحتاج إلى الحصول على إذن من أي طرف لتلبية احتياجاتها الدفاعية، مضيفا: "ألسنا كنا نطلب من الولايات المتحدة بيع منظومات دفاعية؟ نعم، طلبنا بالفعل، لكن طلبنا قوبل بالرفض، حيث قيل لنا إن الكونغرس الأمريكي لن سيسمح بذلك".

وعبر أردوغان عن أمله بأن تبدأ بلاده وروسيا بتصنيع مشترك لـ"إس 400"، مبينا أن أنقرة أبرمت الصفقة مع موسكو ليس فقط بسبب كلفتها المناسبة، بل وأيضا بسبب توفر إمكانية مشاركة الجانب الروسي في صناعة تلك المنظومات الصاروخية الدفاعية.

وأضاف الرئيس التركي أنه يامل بإيجاد حل لمشكلة إبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية بسبب شرائها "إس 400" من روسيا، عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال لقاء سيجمعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة العشرين هذا الشهر.

المصدر: وكالات