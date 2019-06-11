الكرملين: توريد منظومة "إس 400" لتركيا سيجري في الوقت المحدد في يوليو المقبل

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن توريد منظومات "إس 400" إلى تركيا سيجري في يوليو المقبل وفق الخطة الموضوعة.

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وقال أوشاكوف للصحفيين مجيبا على سؤال حول مدى احتمال توريد "إس 400" لتركيا في يوليو، إن "الاتفاقات الموقعة بين روسيا وتركيا بخصوص إس 400 تنفذ دون تأخير عن الموعد المحدد، لا توجد أي مشاكل في هذا السياق".

وأضاف أن توريد تلك المنظومات الصاروخية لتركيا تأتي "وفق الخطة المضوعة".

وسبق أن صرح سيرغي تشيمزوف، رئيس الشركة الحكومية الروسية الكبرى "روستيخ"، الجمعة الماضي، بأن موسكو ستبدأ تسليم المنظومات الصاروخية إلى أنقرة، بعد شهرين، مؤكدا أن أربع بطاريات "إس 400" التي اشترتها تركيا مجهزة وأن الجانب الروسي أكمل تدريب الأطقم التركية على استخدامها.

من جانبها، أعلنت تركيا أنها لن تتراجع عن صفقة "إس 400" مع روسيا، رغم الضغوط الممارسة من قبل الولايات المتحدة التي تهددها بإنهاء مشاركتها في برنامج مقاتلات "إف 35".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" في قاعدة "لوك" الجوية بولاية أريزونا.

المصدر: وكالات







