أكد مسؤولون أمريكيون أن تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 توقف على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية بولاية أريزونا، وقالت أنقرة أن واشنطن لم تتحرك لتشكيل مجموعة عمل معها.

إقرأ المزيد

وتسعى الولايات المتحدة لإنهاء مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء نظام دفاع جوي روسي.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلقوا".

وأضاف: "ما لم يحدث تغيير في السياسة التركية، فسنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركته في برنامج المقاتلات إف-35".

وفي أنقرة، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد لتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتقييم مخاوفها بشأن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية الروسية.

وتدعي واشنطن أن شراء تركيا حليفها في الناتو منظومة إس-400 الروسية يشكل تهديدا لطائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، وحذرت من عقوبات أمريكية محتملة إذا مضت تركيا في إتمام الصفقة.

وقالت تركيا، وهي شريك أساسي في برنامج إف-35، إن منظومة إس-400 لن تؤثر على الطائرات، واقترحت على واشنطن تشكيل لجنة عمل مشتركة لتقييم المخاوف الأمريكية.

وقال إسماعيل دمير رئيس المؤسسة في تصريح للصحفيين بالعاصمة أنقرة إن بلاده مستعدة لبحث المخاوف الأمريكية.وأوضح "إذا كان مصدر القلق (مسألة) فنية ترتبط بنشر إس-400 في تركيا، فقد قلنا مرارا إننا مستعدون لبحث ذلك".

وأضاف دمير "لكن الطرف الآخر (الولايات المتحدة) لم يتخذ أي خطوات لتشكيل الفريق الفني وبحث الأمر".

المصدر: رويترز