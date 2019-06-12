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إسرائيل تعلق على تداول صورة لصدام حسين

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إسرائيل تعلق على تداول صورة لصدام حسين
Reuters DCS/JDP/CLH/
الرئيس العراقي السابق صدام حسين
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تفاعل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان مع التداول الواسع على مواقع التواصل لصورة نصب تذكاري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الضفة الغربية.

ونشرت الأكاديمية والناشطة الكويتية شيخة الجاسم صورة النصب الذي أقيم في محافظة قلقيلية سنة 2017 قائلة إن "صدام حسين غزا دولة جارة له، خان الأمانة، روع وسفك الدماء واغتصب ونهب ودمر، ثم حرق آبار النفط الكويتية قبل أن يفر مهزوما".

واستنكرت الجاسم تشييد هذا النصب في الضفة الغربية، مضيفة بنبرة ساخرة "والنكتة تسميته (صدام حسين) سيد شهداء العصر".

من جهته، علق أوفير جندلمان على الجدل الحاصل على الصورة المتداولة بالقول إن "الفلسطينيين دعموا احتلال الكويت من قبل صدام ولم يكترثوا إطلاقا بالمعاناة التي عاشها الكويتيون نتيجة الاحتلال العراقي الغاشم".

وأضاف جندلمان أن "إقامة نصب تذكاري رسمي من قبل السلطة الفلسطينية لصدام حسين تكشف الحقيقة".

وأحيت تغريدة الجاسم جدلا قديما بين المدافعين عن صدام حسين الذين يرون فيه بطلا وقائدا، والمناوئين له الذين يعتبرونه مجرما وطاغية.

المصدر: "تويتر" + RT

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