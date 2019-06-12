نقل جثمان قائد لواء زينبيون إلى طهران بعد عامين على مقتله في حماه السورية
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أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه تم نقل جثمان قائد لواء زينبيون إلى طهران بعد عامين على مقتله في مدينة حماه السورية.
ووفقا للوكالة، فقد تم التعرف مؤخرا على هوية قائد لواء زينبيون بعد إجراء فحص DNA وتم نقله إلى طهران على أن يوارى الثرى غدا الخميس.
ولم توضح وكالات الأنباء الإيرانية كيف قتل، لكنها أشارت إلى أن "جسده بلا رأس وبلا يد".
وأفادت الوكالة بأن محمد جنتي المعروف بالحاج حيدر، كان قائد لواء زينبيون الذي يضم مقاتلين باكستانيين دربهم فيلق القدس في الحرس الثوري للقتال في سوريا.
وقتل في أبريل 2017 في منطقة تل ترابي في محافظة حماه وقال فيه قاسم سليماني: "كان من أفضل من حولي".
المصدر: RT
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