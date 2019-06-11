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مصرع 6 أشخاص بحريق في مستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا

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مصرع 6 أشخاص بحريق في مستشفى للأمراض العقلية في أوكرانيا
dumskaya.net
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لقي 6 أشخاص مصرعهم بحريق اندلع مساء أمس الاثنين في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وذكر بيان صدر عن وزارة الطوارئ الأوكرانية اليوم، أن فرق الإنقاذ أنقذت 19 شخصا، توفي 4 منهم، بينما نقل إلى المستشفى 6 حالات خطيرة تظهر عليهم أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، وفارق اثنان منهم الحياة لاحقا".

وشارك في إطفاء الحريق، الذي استغرق حوالي ساعتين، 57 رجل إطفاء و12 آلية.

وفي تغريدة له، كلف الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس حكومته بتشكيل لجنة تحقيق فورا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، كما أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا.

المصدر: وكالات

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