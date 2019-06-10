 
مباشر

القلق يساور "الطاقة الذرية": إيران تسرع معدل إنتاج اليورانيوم المخصب

أخبار العالم

القلق يساور
RT Leonhard Foeger
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyuy

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه إزاء التوتر المتزايد حول برنامج إيران النووي، لافتا إلى أن إيران نفذت تهديدها بتسريع معدل إنتاج اليورانيوم المخصب.

إقرأ المزيد
طهران تهدد بإجراءات ستتخذها في حال انتهاء مهلة الـ60 يوما دون نتائج
طهران تهدد بإجراءات ستتخذها في حال انتهاء مهلة الـ60 يوما دون نتائج

وأشار يوكيا أمانو في تصريح أدلى به اليوم الاثنين أثناء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، إلى أهمية مواصلة الحوار بين إيران والقوى الكبرى لمنع طهران من استئناف تطوير برنامجها النووي، آملا في التوصل إلى سبل الحد من التوترات من خلال الحوار. وتابع: "من الضروري أن تنفذ إيران التزاماتها".

وجاءت هذه التصريحات في وقت أصبح فيه الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015 على وشك الانهيار التام إثر انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وتشديد عقوباتها ضد طهران.

وأعلنت إيران الشهر الماضي وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن عزمها على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما لم يتمكن الأوروبيون خلال 60 يوما من حماية مصالحها التجارية من العقوبات الأمريكية.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارة داخل بئر.. فيديو غريب لحادث مثير في الصين