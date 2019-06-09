طهران تهدد بإجراءات ستتخذها في حال انتهاء مهلة الـ60 يوما دون نتائج

هددت طهران الدول الموقعة على الاتفاق النووي بأنها ستتخذ إجراءات جديدة في إطاره إذا ما انتهت مهلة الـ60 يوما دون نتائج.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "انتهاء مهلة الستين يوما دون نتائج يعني إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي".

وأشار ظريف إلى أن "أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه"، مؤكدا أنه "على الأوروبيين إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها".

وأضاف أن "السياسات الأوروبية في الشرق الأوسط لم تجلب سوى الدمار"، وقال: "بعض الدول في أوروبا لا تزال تبيع السعودية السلاح لقصف اليمن، والأوروبيون سمحوا لبعض دول المنطقة بارتكاب الجرائم".

وعن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المنتظرة إلى طهران، قال ظريف: "سنبلغ رئيس الوزراء الياباني بوجهة نظرنا بالنسبة لدعوات التفاوض"، معتبرا أن "دعوات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للتفاوض كاذبة ولا يمكن التفاوض في ظل استمرار الضغوط".

إقرأ المزيد

وتابع: "سنوضح لرئيس الوزراء الياباني أن الحرب الاقتصادية الأمريكية هي نوع من الإرهاب وأنه لتغيير الوضع الحالي ينبغي على ترامب أن ينهي الحرب الاقتصادية ضد طهران".

ومن المتوقع أن يصل آبي إلى طهران الأربعاء المقبل بزيارة تستغرق يومين للقاء قادتها، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، والمرشد الأعلى علي خامنئي في إطار جهود طوكيو للوساطة بين طهران وواشنطن، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود.

المصدر: RT