الداخلية التركية تعلن مقتل 5 مجندات من "العمال الكردستاني"

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 5 "إرهابيات" خلال حملة أمنية جرت في ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد، واستهدفت عناصر حزب العمال الكردستاني.

وقالت الداخلية التركية في بيان لها إن قوات الدرك الخاصة داهمت مغارة في منطقة "وادي كوتو" بريف الولاية، مشيرة إلى أن بين "الإرهابيات" مقاتلة تدعى مهربان دورماز المدرجة ضمن القائمة الرمادية للإرهابيين المطلوبين من قبل الوزارة.

وأعلنت الداخلية التركية سابقا عن مكافأة مالية قدرها 300 ألف ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مهربان دورماز.

وتشمل القائمة التركية للإرهابيين المطلوبين 5 قوائم فرعية هي: الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية.

وتضم هذه القوائم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات التركية بسبب انتمائهم لـ "تنظيمات إرهابية" يسارية وانفصالية، بينها حزب العمال الكردستاني وفروعه، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "فيتو" التابعة للداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد صيف 2016.

المصدر: الأناضول