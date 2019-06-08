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"قاتل ديترويت المتسلسل" يؤرق الشرطة الأمريكية

أخبار العالم

Reuters CJB/DH
دماء في موقع جريمة
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بدأت شرطة مدينة ديترويت الأمريكية تفتيشا واسعا للمئات من المنازل بحثا عن ضحايا إضافيين لشخص يشتبه في كونه قاتلا متسلسلا في المدينة.

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وجاءت هذه العملية بعد اكتشاف جثث ثلاث نساء بشكل منفصل، في منازل مهجورة في الجزء الشرقي من المدينة.

وقال مسؤولون في الشرطة أن أوجه الشبه بين الضحايا دفعها للشك في إمكانية أن يكون قاتل متسلسل ومغتصب وراء هذه الجرائم.

ورجح الضابط في الشرطة، جيمس كريغ، أن يكون القاتل أغرى النساء لجلبهن إلى منازل مهجورة، قبل أن يغتصبهن ويقتلهن، مضيفا أنه "يبدو أننا أمام قاتل متسلسل في هذه القضية".

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى المساعدة في تحديد هوية امرأة اكتشفت جثتها متعفنة، ووصفت على أنها من أصول إفريقية في الخمسينيات من عمرها.

وقالت الشرطة إن المدعو دي أنجيلو مارتن (34 سنة)، القاطن في الجزء الشرقي من المدينة، قد يكون على علاقة بالجرائم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: "إندبندنت"

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