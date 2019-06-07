إيران ترفض مقترحا فرنسيا بشأن إحياء الاتفاق النووي

رفضت إيران الجمعة، اقتراحا فرنسيا بإحياء المفاوضات بشأن برنامجها النووية، مشيرة إلى أن توسيع الاتفاق النووي القائم قد يؤدي إلى انهياره تماما.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، من أن "طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي لا يساعد في إنقاذ الاتفاق، ولكنه سيتسبب بدلا من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف".

وقال في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، إن "الطرف الأوروبي في الاتفاق غير قادر على الوفاء بالتزاماته"، معتبرا أن طرح مطالب جديدة "سيساعد أمريكا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها، وهو انهيار الاتفاق النووي".

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "هدف الاقتراح، هو لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أن الأمر يتطلب "الشروع في مفاوضات جديدة"، وأن باريس ترمي إلى تقليص النشاط البالستي لإيران والحد من نفوذها الإقليمي.

وأثار انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو عام 2018، بلبلة لدى القادة الأوروبيين الذي يحاولون إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق في مواجهة إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وظلت إيران، حتى وقت قريب، ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق النووي، لكنها هددت في مايو الماضي، بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف تأثير العقوبات الأمريكية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.

المصدر: أ ف ب