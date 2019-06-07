يشارك ملايين من الطلبة في عموم أرجاء الصين بامتحان ما يعرف بالـ"غاوكاو" الذي يحدد الجامعة التي سيدخلون، والاختصاص الذي سيدرسون.

ويعيش الطلاب، ومعهم أسرهم، حالة ضغط كبيرة خلال الامتحانات التي بدأت أمس وتستمر ليومين، كما اضطر بعضهم لابتكار أساليب غش للنجاح، لا تخطر على البال.

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وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن عشرة ملايين طالب يشاركون في الـ"غاوكاو" الذي يشل كثيرا من الأنشطة في البلاد، إذ تغلق المباني الحكومية والمصانع أبوابها، فيما يمنع السائقون من استعمال منبه سياراتهم، وفرض غرامات باهظة عليهم في حال مخالفتهم ذلك.

وأضافت "شينخوا" أن الشرطة الصينية حققت في أكثر من 100 قضية جنائية لحالات غش في الامتحانات وصادرت حوالي 2000 مجموعة من المعدات المستخدمة قبل الامتحان الوطني للقبول في الجامعة.

كما احتجزت 12 مشتبها بهم في بلدية تيانجين شمالي البلاد بدعوى مساعدتهم الطلاب على الغش في الامتحان، بينما اعتقلت أكثر من 50 مشتبها بهم وصادرت كمية كبيرة من المعدات اللاسلكية في مقاطعتي شاندونغ وخبي.

ولفتت الوزارة إلى أن الشرطة ستكثف الحملة على الأفعال الإجرامية خلال امتحان هذا العام لحماية نظام الامتحانات والحفاظ على العدالة الاجتماعية.

المصدر: "شينخوا"