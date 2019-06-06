Xiaomi تكتسح سوق الهواتف الذكية بجهاز مميز
استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi مؤخرا هاتف Redmi Note 7، الذي اكتسب شهرة واسعة خلال زمن قياسي.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-نظام تشغيل Android 9.0 (Pie)، مع واجهات MIUI 10.3.
- معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 660.
- معالج رسوميات Hexagon 680.
- ذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32/64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات (microSD/HC/XC).
- شاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.
- كاميرا أساسية ثنائية العدسة، بدقة (48+5) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.
- منفذين لبطاقات الاتصال nanoSIM.
- مستقبل لإشارات الراديو FM.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- هيكل مقاوم للماء والغبار.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- الأبعاد: 159/75/8 ملم.
- الوزن: 186 غ.
المصدر: فيستي